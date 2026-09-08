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Царьград

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Песков: В Киеве и Одессе прогремели взрывы после моратория

Песков: В Киеве и Одессе прогремели взрывы после моратория

В Киеве и Одессе произошла серия взрывов, сообщили местные СМИ. Инцидент случился после истечения моратория на удары по Киеву, введенного по указу Президента России Владимира Путина с полуночи 5 сентября сроком на три дня.

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