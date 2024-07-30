Пленный: украинцы хуже относятся к ВСУ из-за пьянства в отпусках

Многие украинские военные, приезжая в отпуск в тыловые города, начинают злоупотреблять алкоголем и наркотиками, а также ведут себя вызывающе, об этом рассказал украинский пехотинец Альберт Григорович, взятый в плен на артёмовском направлении.
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