Пленный: украинцы хуже относятся к ВСУ из-за пьянства в отпусках

Многие украинские военные, приезжая в отпуск в тыловые города, начинают злоупотреблять алкоголем и наркотиками, а также ведут себя вызывающе, об этом рассказал украинский пехотинец Альберт Григорович, взятый в плен на артёмовском направлении.