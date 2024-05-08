В правила захоронения на Смоленщине внесены изменения

Городские власти «отрегулировали» глубину могил и высоту насыпей В правилах эксплуатации и содержания кладбищ на территории Смоленска, а также в деревне Селифоново произошли изменения, которые внес глава города Александр Новиков.
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