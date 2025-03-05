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Закон, порядок, государство

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Расчеты РСЗО «Град» Тульского соединения ВДВ уничтожили пехоту ВСУ при освобождении приграничных районов Курской области

Расчеты РСЗО «Град» Тульского соединения ВДВ уничтожили пехоту ВСУ при освобождении приграничных районов Курской области

Артиллерийские расчеты реактивных систем залпового огня непрерывно наносят точные удары по боевой технике и живой силе украинских формирований при освобождении населенных пунктов, расчищая путь штурмовым группам ВДВ.

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