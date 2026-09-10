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Rusprofile: граждане Индии открыли в России более 1000 компаний

Rusprofile: граждане Индии открыли в России более 1000 компаний

В настоящее время в России действуют 1079 компаний, зарегистрированных учредителями из Индии — они занимают долю в 1,62% от общего числа организаций с иностранным участием.

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