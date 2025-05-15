Путин 14 мая провел совещание по подготовке предстоящих переговоров в Стамбуле

Российский лидер Владимир Путин вечером 14 мая провел встречу, посвященную подготовке к переговорам.Российский лидер Владимир Путин вечером 14 мая провел встречу, посвященную подготовке к переговорам с украинской стороной, которые проходят в Стамбуле.
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