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Путин 14 мая провел совещание по подготовке предстоящих переговоров в Стамбуле

Путин 14 мая провел совещание по подготовке предстоящих переговоров в Стамбуле

Российский лидер Владимир Путин вечером 14 мая провел встречу, посвященную подготовке к переговорам.Российский лидер Владимир Путин вечером 14 мая провел встречу, посвященную подготовке к переговорам с украинской стороной, которые проходят в Стамбуле.

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