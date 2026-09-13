«Откуда мне было знать?» Журналист раздразнил Норриса вопросом о VSC

«Откуда мне было знать?» Журналист раздразнил Норриса вопросом о VSCGetty Images / Red Bull Content PoolДействующий чемпион мира Формулы 1 Ландо Норрис крайне раздраженно ответил на вопрос журналиста о неудачном появлении виртуального автомобиля безопасности на Гран При Испании.