Владимир Корнилов: В Британии требуют запретить показ фильма о войне в Украине

В Британии требуют запретить показ документального фильма о войне в Украине, поскольку он «даст кислород пропагандистам Путина»! Фильм документалиста Шона Лэнгана планируется к показу завтра вечером на канале ITV1.
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