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Нефтяной танкер подорвался на минах при попытке пройти по Ормузскому проливу

Нефтяной танкер подорвался на минах при попытке пройти по Ормузскому проливу

ТЕГЕРАН, 14 сентября, ФедералПресс. Танкер подорвался на минах во время попытки пройти через Ормузский пролив.

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