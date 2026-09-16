Шалимов: Когда играет Барко, его видно, а почему лучшим в матче против «Ростова» признали Жедсона, я не понял

«У меня впечатление, что после стартового прессинга и пропущенного гола ростовчане просто устали, а «Спартак» доигрывал в удовольствие, - заявил российский тренер, бывший игрок «Спартака» Игорь Шалимов после матча 8-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» разгромили дончан (3:0).