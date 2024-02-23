Россияне отметят День защитника Отечества 23 февраля

Сегодня День защитника Отечества принято праздновать концертами и салютами, но так было не всегда. Как появился праздник, почему его отмечают 23 февраля и каким он будет в 2024 году — читайте в материале «360».
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