«Полицейский Дед Мороз» посетил семьи города Кирова, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации

В рамках Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» полицейские Кировской области и Общественный совет при областном УМВД организовали посещение семей областного центра, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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