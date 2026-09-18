В Карелии женщина погибла во время рыбалки, а ее сын пропал

В Карелии мать с сыном отправились на рыбалку и не вернулись. Об этом сообщило СУ СК России по региону.
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