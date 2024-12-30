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Скандальное заявление о мигрантах, внезапный поворот в деле генерала Попова, жёсткий ответ на выпад Алиева

Скандальное заявление о мигрантах, внезапный поворот в деле генерала Попова, жёсткий ответ на выпад Алиева

Царьград Фото: Freepik Жители России опешили от заявления депутата Владимира Васильева о мигрантах, в деле генерал Ивана Попова внезапный поворот, на выпад Алиева жёстко ответила актриса Яна Поплавская.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Очень похоже на провакацию туркоазиков и хохлобандеров (время подходящее им, да и КАДЫРОВА они ненавидят). Самолет могли прострелить еще до взлета, но что то пошло не так... Не зря прилетал т.Бастрыкин и улетел &quot;прижав свой болтливый язычок&quot; ! НУ с какого барабана самолет рванул через все КАСПИЙСКОЕ море в Казахстан...!?
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1 час.
Кошмар
Заглядывал Попов в баньку Подоляки... Заглядывал...
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42 мин.
Александр Николаевич
А что совершил Попов? Не оприходовал бесхозную арматуру с Азовстали и сразу пустил ее на &quot;Зубы дракона&quot;? Там атака захлебнулась, а под КУРСКОМ арматуру украли. ЧТО там сегодня!!!? Ну а Подоляка прямолинеен как рельсы на &quot;Катюше&quot;!!!
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30 мин.

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