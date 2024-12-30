Царьград Фото: Freepik Жители России опешили от заявления депутата Владимира Васильева о мигрантах, в деле генерал Ивана Попова внезапный поворот, на выпад Алиева жёстко ответила актриса Яна Поплавская.
Скандальное заявление о мигрантах, внезапный поворот в деле генерала Попова, жёсткий ответ на выпад Алиева
Комментарии
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Александр Николаевич
Очень похоже на провакацию туркоазиков и хохлобандеров (время подходящее им, да и КАДЫРОВА они ненавидят). Самолет могли прострелить еще до взлета, но что то пошло не так... Не зря прилетал т.Бастрыкин и улетел "прижав свой болтливый язычок" ! НУ с какого барабана самолет рванул через все КАСПИЙСКОЕ море в Казахстан...!?
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1 час.
Кошмар
Заглядывал Попов в баньку Подоляки... Заглядывал...
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42 мин.
Александр Николаевич
А что совершил Попов? Не оприходовал бесхозную арматуру с Азовстали и сразу пустил ее на "Зубы дракона"? Там атака захлебнулась, а под КУРСКОМ арматуру украли. ЧТО там сегодня!!!? Ну а Подоляка прямолинеен как рельсы на "Катюше"!!!
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30 мин.
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