Скандальное заявление о мигрантах, внезапный поворот в деле генерала Попова, жёсткий ответ на выпад Алиева

Александр Николаевич

Очень похоже на провакацию туркоазиков и хохлобандеров (время подходящее им, да и КАДЫРОВА они ненавидят). Самолет могли прострелить еще до взлета, но что то пошло не так... Не зря прилетал т.Бастрыкин и улетел "прижав свой болтливый язычок" ! НУ с какого барабана самолет рванул через все КАСПИЙСКОЕ море в Казахстан...!?