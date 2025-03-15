БПЛА с отравляющими веществами сбили в ЛНР

БПЛА ВСУ с боеприпасом, содержащим отравляющие вещества, сбили Вооруженные силы РФ в Луганской народной республике (ЛНР), заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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