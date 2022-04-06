Экипажи вертолётов Ка-27ПС Морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировки по спасению «утопающих» в заливе Петра Великого

Морские лётчики поочереди проводили поиск в заданном районе. После обнаружения условно пострадавшего фельдшер-спасатель на специальной лебёдке опускался к поверхности воды, закреплял потерпевшего на себе и эвакуировал его с поверхности воды.
Морские лётчики поочереди проводили поиск в заданном районе. После обнаружения условно пострадавшего фельдшер-спасатель на специальной лебёдке опускался к поверхности воды, закреплял потерпевшего на себе и эвакуировал его с поверхности воды.
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