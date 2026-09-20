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Мировое обозрение

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«Холодные ночи делают листву особенно яркой»: учёные — о красках осени и подготовке деревьев к зиме

«Холодные ночи делают листву особенно яркой»: учёные — о красках осени и подготовке деревьев к зиме

Каждую осень миллионы людей наблюдают одно и то же превращение: зелёные кроны вдруг вспыхивают жёлтым, оранжевым, багряным — а потом дерево методично избавляется от листвы.

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