Зверев обвинил болельщика в цитировании Гитлера во время матча на US Open

Немецкий теннисист Александр Зверев во время матча четвёртого круга Открытого чемпионата США (US Open) 2023 года с итальянцем Янником Синнером обратил внимание судьи на болельщика, который произнёс фразу лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.
Немецкий теннисист Александр Зверев во время матча четвёртого круга Открытого чемпионата США (US Open) 2023 года с итальянцем Янником Синнером обратил внимание судьи на болельщика, который произнёс фразу лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.
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