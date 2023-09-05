Зверев обвинил болельщика в цитировании Гитлера во время матча на US Open

Немецкий теннисист Александр Зверев во время матча четвёртого круга Открытого чемпионата США (US Open) 2023 года с итальянцем Янником Синнером обратил внимание судьи на болельщика, который произнёс фразу лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.