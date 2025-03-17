Шарапова назвала заслуженной победу Андреевой на турнире в Индиан-Уэллсе

Пятикратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова на своей странице в социальных сетях поздравила 17-летнюю российскую теннисистку с победой над белоруской Ариной Соболенко в финале турнира WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе.