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Китайские подержанки покоряют российский авторынок: почему россияне бросают европейские бренды ради «свежих» китайцев

Вот уже несколько месяцев российский авторынок переживает настоящий бум: китайские машины с пробегом двух-трех лет активно вытесняют европейские и японские бренды.

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