Трамп опять обманул: Зеленский возвращается с саммита НАТО без «патронов», но со сборником сказок про «Пэтриоты»

Американский президент вновь разочаровался в союзниках по альянсу, но воинственных дух Европы поддержал Александр Уральский Константин Ольшанский На фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент США Дональд Трамп (слева направо) во время встречи на полях 36-го саммита НАТО.
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