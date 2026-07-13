Трамп опять обманул: Зеленский возвращается с саммита НАТО без «патронов», но со сборником сказок про «Пэтриоты»

Американский президент вновь разочаровался в союзниках по альянсу, но воинственных дух Европы поддержал Александр Уральский Константин Ольшанский На фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент США Дональд Трамп (слева направо) во время встречи на полях 36-го саммита НАТО.