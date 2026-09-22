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Трамп вычеркнул Европу: какие пять стран США предлагают включить в «пятерку власти»

Трамп вычеркнул Европу: какие пять стран США предлагают включить в «пятерку власти»

МОСКВА, 22 сентября, ФедералПресс. Президент США Трамп выдвинул идею «альянса пяти стран» – и эта концепция, сколь бы спорной она ни выглядела, обнажает главный вектор мировой трансформации: от единой структуры власти к сложной, многополярной системе.

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