Трамп вычеркнул Европу: какие пять стран США предлагают включить в «пятерку власти»

МОСКВА, 22 сентября, ФедералПресс. Президент США Трамп выдвинул идею «альянса пяти стран» – и эта концепция, сколь бы спорной она ни выглядела, обнажает главный вектор мировой трансформации: от единой структуры власти к сложной, многополярной системе.