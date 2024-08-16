Пьяный водитель квадроцикла без прав с тремя пассажирами спровоцировал погоню

В Красноярском крае 50-летний мужчина, не имеющий водительских прав, будучи пьяным, вез на квадроцикле двух женщин и пятилетнюю девочку, а когда госавтоинспекторы решили его остановить – попытался сбежать.
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