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Украина обещает северокорейскому спецназу в случае сдачи в плен много сала, мяса и огурцов

Украина обещает северокорейскому спецназу в случае сдачи в плен много сала, мяса и огурцов

  На Западе считают, что у Зеленского теперь две беды — новые русские станции РЭБ и солдаты Ким Чен Ына Российская армия меняет военную тактику, опираясь на опыт противодействий обученным на Западе украинских солдатам.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А жЫдо-бандэровцы не удавятся от жадности?
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4 час.

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