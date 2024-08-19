В «Зените» высказались о возможной дисквалификации Клаудиньо перед матчем со «Спартаком»

Бразилец позволил себе нецензурную брань в поединке с «Химками» Ассистент главного тренера петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о возможной дисквалификации полузащитника команды Клаудиньо за нецензурную брань в матче 5-го тура Российской премьер-лиги с подмосковными «Химками».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии