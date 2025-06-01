Это не норма: врач Мустаева назвала медицинские причины, почему хочется есть после еды

Чувство голода — это сигнал организма о необходимости пополнения запасов энергии. Но что делать, если этот сигнал приходит совсем не вовремя, буквально через час-два после плотного обеда? Это распространенная проблема, и причин ее появления несколько.
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