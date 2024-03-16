Скандал со Star Wars: Battlefront Classic Collection продолжается: мододел переработал графику лучше, чем разработчикиСоздатель модификаций Harrisonfog, крайне известный в сообществе любителей модов для Star Wars: Battlefront 2, унизил своим сравнительным роликом плоды трудов разработчиков “ремастированной” коллекции Star Wars: Battlefront Classic Collection.
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