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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Скандал со Star Wars: Battlefront Classic Collection продолжается: мододел переработал графику...

Скандал со Star Wars: Battlefront Classic Collection продолжается: мододел переработал графику...

Скандал со Star Wars: Battlefront Classic Collection продолжается: мододел переработал графику лучше, чем разработчикиСоздатель модификаций Harrisonfog, крайне известный в сообществе любителей модов для Star Wars: Battlefront 2, унизил своим сравнительным роликом плоды трудов разработчиков “ремастированной” коллекции Star Wars: Battlefront Classic Collection.

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