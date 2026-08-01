Миних между Петром и Суворовым

Между Полтавой 1709 года и Кагулом 1770-го лежит шестьдесят лет. В привычном изложении русской военной истории этот промежуток сжимается до одной фразы-перехода: от петровского редута сразу к румянцевскому каре и суворовскому натиску.
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