Порошенко перечислил красные линии для Зеленского и Трампа

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал действующего главу государства Владимира Зеленского и одержавшего победу на выборах президента США Дональда Трампа соблюдать пять красных линий.
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