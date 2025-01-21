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Турецкий гамбит вместо извинений: Алиев срочно встретился с главой МИД Турции - решали, как обвинить РФ в падении самолета

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Комментарии
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Александр Удальцов
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2 час.
ГС
Геннадий Сытник
Азербот черножопый.
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1 час.
Наталья Гайдук
Алиев  ведет  себя  как  крыса.  надо  разогнать  диаспору  их  из  России.и т.д.
Ответить
3 мин.

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