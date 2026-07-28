Трамп потребовал сделать ключевую ставку в США самой низкой в мире

Накануне очередного заседания совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США, исполняющей в стране функции Центробанка, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал снизить учетную ставку, заявив, что она должна стать самой низкой в мире.
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