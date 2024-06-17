Расчет «Солнцепеков» разгромил живую силу ВСУ под Соледаром

Расчет тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожил живую силу, укрытия, опорные пункты и схроны с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии