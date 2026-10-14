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«Маленький принц» вошел в список книг, вселяющих веру в людей

«Маленький принц» вошел в список книг, вселяющих веру в людей

Порядка 80% россиян хотя бы раз в жизни после прочтения книг стали иначе относиться к людям. Опрос провела книжная сеть «Буквоед», результаты оказались в распоряжении «Известий».

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