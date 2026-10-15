8 ноября на СТС стартует новое приключенческое реалити «Три острова», в котором знаменитостям, блогерам и обычным зрителям предстоит пройти экстремальные испытания, отказаться от привычного комфорта и побороться за 10 миллионов рублей.
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