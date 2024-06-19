Клинические исследования вакцины от туберкулеза планируется завершить в 2025 году

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что препарат должен "в принципе изменить эпидемиологию этого заболевания" Статья полностью.
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