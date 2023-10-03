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Нижегородская правда

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Дзержинск присоединился к Всероссийской тренировке по гражданской обороне

Дзержинск присоединился к Всероссийской тренировке по гражданской обороне

В рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне в 06:10 утра 3 октября в Единую дежурно-диспетчерскую службу Дзержинска поступил сигнал об условном введении в действие Плана гражданской обороны и защиты населения.

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