Дзержинск присоединился к Всероссийской тренировке по гражданской обороне

В рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне в 06:10 утра 3 октября в Единую дежурно-диспетчерскую службу Дзержинска поступил сигнал об условном введении в действие Плана гражданской обороны и защиты населения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии