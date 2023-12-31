На Ставрополье в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» стражи правопорядка поздравили воспитанников подшефного детского дома

В рамках Всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники ОМВД России «Кировский» и представители Общественного совета при окружном отделе внутренних дел посетили воспитанников подшефного детского дома.
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