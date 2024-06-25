Мальтийская таможня обнаружила в порту наркотики на €13 млн

Множество пакетов с наркотическим веществом, спрятанных в корпусах промышленных печей, находящихся в одном из контейнеров Мальтийского порта обнаружили сотрудники таможни, 24 июня сообщает издание Times of Malta.
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