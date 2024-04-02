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Необыкновенно нежные и очень вкусные! Заливные булочки с орехами!

Очень вкусные, ароматные булочки готовятся просто из самых доступных ингредиентов! Тесто очень — очень нежное, Вы будите в восторге! Порадуйте своих родных и близких домашней выпечкой! Приготовление: В глубокой миске смешайте муку, соль, простой и обычный сахар и дрожжи.

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