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Назначение Витренко главой “Нафтогаза” повисло на волоске

Назначение Витренко главой “Нафтогаза” повисло на волоске

Шестой апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции, которым было приостановлено предписание Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) об увольнении главы компании “Нафтогаз Украина” Юрия Витренко.

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