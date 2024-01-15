В ГД после «секретного плана» бундесвера указали на нежелание НАТО идти к миру

НАТО не будет хотеть вести мирную политику, пока им руководит США. Об этом «Известиям» 15 января заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
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