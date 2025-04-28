Во Владимирской области перевернулся экскурсионный автобус: пострадали десятки человек

ВЛАДИМИР, 28 апреля, ФедералПресс. В Александровском районе Владимирской области ночью 28 апреля произошла авария с участием экскурсионного автобуса – транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.
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