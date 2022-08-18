Концепт Dodge Charger Daytona SRT представляет первый электрический маслкар

Ветер перемен дует сильно, и дни больших маслкаров V-8 почти подошли к концу, а это означает, что бренду Dodge, производителям Challenger и Charger, которые предлагают несколько двигателей V-8, предстоит решить серьезную проблему.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)