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Концепт Dodge Charger Daytona SRT представляет первый электрический маслкар

Концепт Dodge Charger Daytona SRT представляет первый электрический маслкар

Ветер перемен дует сильно, и дни больших маслкаров V-8 почти подошли к концу, а это означает, что бренду Dodge, производителям Challenger и Charger, которые предлагают несколько двигателей V-8, предстоит решить серьезную проблему.

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