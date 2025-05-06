Со стороны Владимира Зеленского «недопустимо и глупо» делать громкие заявления, которые потом будут стоить жизней простым украинцам.
В Киеве испугались, что Зеленский наговорил лишнего про удары по Параду в Москве
Комментарии
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Maxim
Серьезная дата, серьёзные люди собираются, не надо мешать, уколоться и забыться, хоть на день..
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10 час.
Надежда
Похоже, что перед тем как выдать эту угрозу зелька принял двойную дозу
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9 час.
владимир рябченко
"которые потом будут стоить жизней простым украинцам."???? Кого-то в Куеве интересуют жизни простых украинцев???? Капиталистов интересует только прибыль, а крестоносцев - власть ... над агнцами...
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8 час.
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