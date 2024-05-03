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LEON Вторая лига Б. «Амкар» против «Динамо Барнаул», «Спартак Нальчик» принимает «Легион-Динамо», «Спартак-2» – «Чертаново»

«Спартак Нальчик» принимает «Легион-Динамо», «Спартак-2» – «Чертаново». LEON Вторая лига Дивизион Б Группа 1 7-й тур Биолог – Нарт Черкесск Дата проведения 3 мая, 16.

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