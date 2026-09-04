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Регионы России

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Российский туристический поток во Вьетнам вырос на 165% в первые восемь месяцев 2026 года

Российский туристический поток во Вьетнам вырос на 165% в первые восемь месяцев 2026 года

По данным Национального управления по туризму Вьетнама, за первые восемь месяцев 2026 года страну посетили более 1 миллиона российских туристов, что на 165,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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