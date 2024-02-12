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В Крыму назначен новый омбудсмен

В Крыму назначен новый омбудсмен

В Крыму появился новый уполномоченный по правам человека. Как передает корреспондент РИА «Новый День», парламент РК назначил на эту должность Александра Штехбарта – за него проголосовали 62 из 64 присутствовавших на заседании депутатов.

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