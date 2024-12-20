Джонни Херберт: «Следующий сезон – лучший шанс «Макларена» и Норриса выиграть чемпионский титул»

Бывший пилот «Формулы-1» уверен, что у «Макларена» есть все необходимое, чтобы в следующем сезоне оказаться быстрейшей командой в пелотоне, а Ландо Норрис, с учетом полученного опыта, будет фаворитом в борьбе за титул.