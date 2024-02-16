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Захарова призвала дать юридическую и моральную оценку спонсорам ВСУ

Захарова призвала дать юридическую и моральную оценку спонсорам ВСУ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала дать юридическую и моральную оценку тем, кто финансирует Вооруженные силы Украины (ВСУ) в связи с очередной атакой на Белгород.

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