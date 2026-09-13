♍️ Факультатив «12 Великих Домов — Сборка Астрологических Качеств — Дева» пройдет 15 сентября Цикл факультативных занятий, направленных на взаимодействие с Великими Астрологическими Домами, их знаками и ключевыми качествами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- 🍂Пятница 1⃣8⃣ ок...
- На первоначальн...
- ГА На первоначальн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым